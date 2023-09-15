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Гуменюк о ситуации на юге: враг пытается маневрировать подразделениями

Киев • УНН

 • 173878 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. На юге Украины оккупанты пытаются маневрировать своими подразделениями, перераспределяя силы в зависимости от развития оперативной ситуации. На Запорожском направлении ВСУ продвигаются вперед, поэтому враг пытается подтягивать туда резервы, сообщила во время брифинга пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

“Ситуация на юге остается достаточно напряженной. Несмотря на то, что враг не проводил сегодня атак на южные регионы, все же они были задействованы в ночной мощной работе по противодействию ударам беспилотников. В результате 7 БПЛА на Николаевщине и 1 над Винницкой областью были сбиты нашими силами ПВО", - сказала Гуменюк.

Кроме того, на юге оккупанты стараются время от времени проводить ротацию, в зависимости от оперативной ситуации.

"Они пытаются маневрировать своими подразделениями, перераспределять свои силы в зависимости от развития оперативной ситуации. Они существенно страдают там, где по суше продвигаются наши войска на Запорожском направлении, поэтому они пытаются подтягивать туда силы и технику. Но и наша контрбатарейная работа наносит им немало хлопот. За минувшие сутки минус 36 оккупантов, 3 пушки, 3 лодки и ЗРК "Тор" также отминусованы. Это свидетельствует о том, что даже в дистанционном смысле враг существенно страдает, в связи с чем пытается подтягивать резервы. А эти резервы они способны брать из хаба, который они называют военная база "Крым". Но там усложненная и замедленная логистика, она не соответствует требованиям сегодняшнего дня в боевом смысле. То есть развитие боевых событий гораздо стремительнее, чем они могут подтягивать ресурсы”, - сообщила Гуменюк.

Тем не менее, в связи с этим россияне терроризируют население ВОТ. Они формируют отряды так называемой территориальной обороны из местных мужчин, мотивируя их тем, что они будут защищать свои дома. На самом деле оккупанты используют этих людей как мобилизационный ресурс для пополнения своих штатных подразделений.

Напомним

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированной Запорожской области оккупанты начали подготовку к мобилизации мирного населения. Они проводят сверку данных среди кадровиков, рассылают СМС-сообщения о возможности вступить в росгвардию и даже объявили о наборе на службу в армии рф в фейковом центре занятости. 

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