Гуменюк про ситуацію на півдні: ворог намагається маневрувати підрозділами

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“Ситуація на півдні залишається досить напруженою. Попри те, що ворог не проводив сьогодні атак на південні регіони, все ж таки вони були задіяні в нічній потужній роботі з протидії ударам безпілотників. Внаслідок цього 7 БПЛА на Миколаївщині і 1 над Вінниччиною були збиті нашими силами ППО", - сказала Гуменюк.

Крім того, на півдні окупанти намагаються час від часу проводити ротацію, залежно від оперативної ситуації.

"Вони намагаються маневрувати своїми підрозділами, перерозподіляти свої сили залежно від розвитку оперативної ситуації. Вони суттєво потерпають там, де суходолом просуваються наші війська на Запорізькому напрямку, тому вони намагаються підтягувати туди сили та техніку. Але й наша контрбатарейна робота завдає їм чимало клопоту. За минулу добу мінус 36 окупантів, 3 гармати, 3 човни і ЗРК "Тор" також відмінусовано.Ц е свідчить про те, що навіть у дистанційному сенсі ворог суттєво потерпає, у зв'язку з чим намагається підтягувати резерви. А ці резерви вони здатні брати з хабу, який вони називають військова база "Крим". Але там ускладнена та уповільнена логістика, вона не відповідає вимогам сьогодення в бойовому сенсі. Тобто розвиток бойових подій набагато стрімкіший, ніж вони можуть підтягувати ресурси”, - повідомила Гуменюк.

Проте, у зв'язку з цим росіяни тероризують населення ТОТ. Вони формують загони так званої територіальної оборони з місцевих чоловіків, мотивуючи їх тим, що вони будуть обороняти свої домівки. Насправді ж окупанти використовують цих людей як мобілізаційний ресурс для поповнення своїх штатних підрозділів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на території тимчасово окупованої Запорізької області окупанти розпочали підготовку до мобілізації мирного населення. Вони проводять звірку даних серед кадровиків, розсилають СМС-повідомлення про можливість вступити в росгвардію і навіть оголосили про набір на службу в армії рф у фейковому центрі зайнятості.