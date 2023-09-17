Гуменюк объяснила, что означает передислокация десантных кораблей черноморского флота рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Передислокация десантных кораблей черноморского флота рф, вероятно, предусматривает укрытие кораблей, или попытки россиян наладить логистику в этом направлении. Об этом заявила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.
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«Очевидно, развитие событий предполагает либо укрытие тех кораблей, которые представляют собой достаточно опасную цель, либо россияне возможно пытаются наладить логистику в том направлении», - рассказала Гуменюк.
Она отметила, что в последнее время большие десантные корабли используются флотом именно для логистических перевозок.
Дополнение
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что восстанавливать поврежденные в Севастополе корабли будет стоить дороже, чем построить их заново. А попытки их спрятать - не обезопасит от потенциальных атак.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что полная или частичная ликвидация российского военного черноморского флота, что является задачей решаемой, должна была бы значительно ускорить процессы на россии поиска выхода из развязанной войны.