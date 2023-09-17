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Гуменюк пояснила, що означає передислокація десантних кораблів чорноморського флоту рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Передислокація десантних кораблів чорноморського флоту рф, ймовірно, передбачає переховування кораблів, або намагання росіян налагодити логістику у цьому напрямку. Про це заявила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

«Очевидно, розвиток подій передбачає або переховування тих кораблів, які являють собою досить небезпечну ціль, або росіяни можливо намагаються налагодити логістику у тому напрямку», - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що останнім часом великі десантні кораблі використовуються флотом саме для логістичних перевезень.

Доповнення

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що відновляти пошкоджені у Севастополі кораблі коштуватиме дорожче, ніж побудувати їх заново. А спроби їх сховати - не убезпечить від потенційних атак.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на росії пошуку виходу з розв’язаної війни.

Українські Національні Новини

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