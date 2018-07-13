Гулял по Киеву: зоозащитники заявили, что догхантер Святогор нарушил условия меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Догхантер Алексей Святогор нарушил условия домашнего ареста, который ему был определен в качестве меры пресечения, утверждают зоозащитники. Видео с Святогором опубликовывали очевидцы в Facebook UAnimals, передает УНН.
"Живодер Алексей Святогор нарушил условия меры пресечения и гуляет по Киеву. Сейчас общается с полицией, прибывшей на место", - говорится в сообщении.
Впоследствии патрульная полиция вернула Святогора домой и составила протокол. Задерживать его не стали.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа.
Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.