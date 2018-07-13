Гуляв Києвом: зоозахисники заявили, що догхантер Святогор порушив умови запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Догхантер Олексій Святогор порушив умови домашнього арешту, який йому було визначено як запобіжний захід, стверджують зоозахисники. Відео зі Святогором опубліковували очевидці в Facebook UAnimals, передає УНН.
"Живодер Олексій Святогор порушив умови запобіжної міри і гуляє по Києву. Зараз спілкується з поліцією, що прибула на місце", - йдеться у повідомленні.
Згодом патрульна поліція повернула Святогора додому та склала протокол. Затримувати його не стали.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відомому “догхантеру” Олексію Святогору до 7 серпня.
Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.