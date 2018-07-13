Гуляв Києвом: зоозахисники заявили, що догхантер Святогор порушив умови запобіжного заходу

"Живодер Олексій Святогор порушив умови запобіжної міри і гуляє по Києву. Зараз спілкується з поліцією, що прибула на місце", - йдеться у повідомленні.

Згодом патрульна поліція повернула Святогора додому та склала протокол. Затримувати його не стали.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відомому “догхантеру” Олексію Святогору до 7 серпня.

Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.