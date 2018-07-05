“Догхантеру” Святогору продовжили домашній арешт до 7 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відомому “догхантеру” Олексію Святогору до 7 серпня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.
“Дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання (цілодобово) продовжено до 07 серпня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.
11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.
26 червня Апеляційний суд Києва змінив Олексію Святогору запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.