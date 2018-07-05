"Догхантеру" Святогору продлили домашний арест до 7 августа

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72097 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109663 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130752 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154664 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142060 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130568 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184963 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118377 просмотра

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"Догхантеру" Святогору продлили домашний арест до 7 августа

"Догхантеру" Святогору продлили домашний арест до 7 августа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.

"Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлено до 7 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.

11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.

26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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