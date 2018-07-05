"Догхантеру" Святогору продлили домашний арест до 7 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.
"Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлено до 7 августа 2018 года", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.
11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.
26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.