Апеляційний суд обрав “догхантеру” Святогору цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Апеляційний суд Києва змінив відомому “догхантеру” Олексію Святогору запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
“...застосовано до підозрюваного Святогора О.А. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання та покладено на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.
Таким чином суд частково задовольнив апеляції захисту Святогора.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.
8 червня столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.
Олексій Святогор, відомий як “догхантер”, вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.