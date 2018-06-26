Апелляционный суд избрал "догхантеру" Святогору круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Апелляционный суд Киева изменил известному "догхантеру" Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"... применено к подозреваемому Святогору А. меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания и возложено на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты Святогора.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.
8 июня столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.
Алексей Святогор, известный как "догхантер", убил более 500 бродячих животных, о чем сам публично заявлял. Свои действия мужчина аргументировал тем, что так он вроде освобождает собак от тяжелой жизни на улице.