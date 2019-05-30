Гуайдо заявил, что уличные протесты продолжатся после провала переговоров в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что народ Боливарианской Республики вновь выйдет на улицы страны после того, как переговоры между его сторонниками и представителями президента Николаса Мадуро в Норвегии завершились безрезультатно. Соответствующее заявление он сделал в среду во время интервью с каналом Fox Business, передает УНН.
“Не было достигнуто соглашение, поэтому единственный шанс, который мы имеем — остаться на улицах”, — сказал он. Политик добавил, что венесуэльская оппозиция “намерен достичь решения конфликта”.
Ранее Гуайдо заявил, что встреча между представителями власти Венесуэлы и оппозицией, которая прошла в Осло, “завершилась без достижения соглашения”.
В распространенном в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы “продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения” для Боливарианской Республики.
Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.