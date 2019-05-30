Гуайдо заявил, что уличные протесты продолжатся после провала переговоров в Норвегии

КИЕВ. 30 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что народ Боливарианской Республики вновь выйдет на улицы страны после того, как переговоры между его сторонниками и представителями президента Николаса Мадуро в Норвегии завершились безрезультатно. Соответствующее заявление он сделал в среду во время интервью с каналом Fox Business, передает УНН.