Гуайдо заявив, що вуличні протести продовжаться після провалу переговорів в Норвегії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що народ Боліваріанської Республіки знову вийде на вулиці країни після того, як переговори між його прихильниками і представниками президента Ніколаса Мадуро в Норвегії завершилися безрезультатно. Відповідну заяву він зробив у середу під час інтерв'ю з каналом Fox Business, передає УНН.