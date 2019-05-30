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Гуайдо заявив, що вуличні протести продовжаться після провалу переговорів в Норвегії

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що народ Боліваріанської Республіки знову вийде на вулиці країни після того, як переговори між його прихильниками і представниками президента Ніколаса Мадуро в Норвегії завершилися безрезультатно. Відповідну заяву він зробив у середу під час інтерв'ю з каналом Fox Business, передає УНН.

"Не було досягнуто згоди, тому єдиний шанс, який ми маємо - залишитися на вулицях", - сказав він. Політик додав, що венесуельська опозиція "має намір досягти вирішення конфлікту".

Раніше Гуайдо заявив, що зустріч між представниками влади Венесуели і опозицією, яка пройшла в Осло, "завершилася без досягнення угоди".

У поширеній у середу заяві МЗС Норвегії вказується, що представники уряду і опозиції Венесуели "продемонстрували своє бажання рухатися в напрямку пошуку узгодженого і конституційного рішення" для Боліваріанської Республіки.

Як повідомляв УНН, Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі, а лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори.

Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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