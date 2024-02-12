ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье

В ближайшие дни в Карпатах прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Об этом пишет ГСЧС Украины, передает УНН.

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Уточняется, что в течение 10-12 февраля на Закарпатье, со склона горы Плай сошло три лавины мокрого снега, без негативных последствий. Уровень лавинной опасности оценивается в 3 балла из 5 возможных.

Завтра на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - прогнозируют синоптики.

Поэтому спасатели предупреждают, что не стоит отправляться в горы в ближайшее время, чтобы не рисковать жизнью.

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