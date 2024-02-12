ДСНС попереджає про небезпеку лавин на Закарпатті
Київ • УНН
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Закарпатської області в найближчі дні.
В найближчі дні у Карпатах прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Про це пише ДСНС України, передає УНН.
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Уточнюється, що впродовж 10-12 лютого на Закарпатті, зі схилу гори Плай зійшло три лавини мокрого снігу, без негативних наслідків. Рівень лавинної небезпеки оцінюється у 3 бали з 5 можливих.
Завтра на високогiр’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека
Тому рятівники попереджають, що не варто вирушати у гори найближчим часом, аби не ризикувати життям.
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