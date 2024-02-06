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На Закарпатті через сильні опади підтопило електропідстанцію

На Закарпатті через сильні опади підтопило електропідстанцію

Київ • УНН

 • 25211 перегляди

Внаслідок сильних дощів у Закарпатській області України було підтоплено низку будівель, у тому числі місцеву електропідстанцію.

У зв'язку з сильними опадами на Закарпатті трапилось підтоплення низки будівель, зокрема місцевої електропідстанції. Про це повідомляє ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що опади спричинили підтоплення певних об’єктів та житлових будинків на території двох районів Закарпаття – Рахівського й Тячівського.

Найбільше виїжджали рахівські рятувальники – двічі вони відкачували воду з місцевої електропідстанції, адже існувала реальна загроза знеструмлення цілого району

- розповіли в ДСНС.

Окім того, були зафіксовані виклики до одного з рахівських магазинів, де затопило підвальне приміщення та до 4 житлових будинків. Люди переживали, що вода пошкодить твердопаливні котли у підвалах і вони залишаться без опалення.

На Тячівщині ж рятувальники виїжджали один раз – на приватне обійстя в селище Дубове, де вода затопила подвір’я й підвал. Всього для відкачування води було залучено 9 чоловік та 3 одиниці техніки.

Рятувальники попередили про підняття рівнів води на Чернігівщині15.01.24, 15:28 • 26739 переглядiв

Доповнення 

Також в ДСНС зауважили, що внаслідок підняття води в р. Глибокий Потік, яка протікає Тячівським районом, відбувся підмив дороги місцевого значення довжиною орієнтовно 15-20 м.

Подія трапилася на вул. Центральній у с. Глибокий Потік. Рух транспорту можливий. На сьогодні заплановане засідання комісії Солотвинської тергромади

- резюмували в ДСНС.
Image

Разом з цим сьогодні вранці до ДСНС надійшла інформація про зсув ґрунту, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині. У районі вулиці Довбуша зійшло орієнтовно 200 куб.м землі.

Наразі тривають роботи з розчищення проїжджої частини, а бійці місцевої пожежної команди с. Видричка залучаються для розкряжування дерев.

Нагадаємо

У Закарпатській області зсув ґрунту на площі орієнтовно 11,2 гектара. Як вказали у ДСНС, загрози житловим будинкам немає, підрозділи служби не залучались. 26 січня головою регіональної комісії з питань ТЕБ та НС видано доручення для вжиття відповідних заходів реагування.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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