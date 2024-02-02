Зсув ґрунту на Закарпатті: лісники повідомили про площу в 11,2 га, у ДСНС сьогодні змін не фіксували
Київ • УНН
Зсув у селі Красна Тячівського району Закарпатської області збільшився до 11,2 га станом на кінець січня
Зсув ґрунту у Закарпатській області на кінець січня сягнув 11,2 гектара, повідомили у ДП "Ліси України". За даними обласного управління ДСНС, на ранок 2 лютого, зсув ґрунту залишається без змін, передає УНН.
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Про зсув ґрунту на площі орієнтовно 10 га в лісовому масиві у села Красна у Тячівському районі стало відомо 25 січня. Як вказали у ДСНС, загрози житловим будинкам немає, підрозділи служби не залучались. 26 січня головою регіональної комісії з питань ТЕБ та НС видано доручення для вжиття відповідних заходів реагування.
"Станом на 06:00 2 лютого 2024 року зсув ґрунту залишається без змін", - повідомили у ГУ ДСНС в області.
Востаннє про зміни у величині зсуву у обласному управлінні ДСНС повідомили 30 січня, тоді повідомлялося, що "зсув ґрунту у селі Красна Тячівського району зріс на 4,5 м в напрямку автошляху".
А вже 31 січня у "Лісах України" повідомили, що "площа зсуву на Закарпатті становить 11,2 га". І що, за даними лісівників, "нищівний процес на Тячівщині ще триватиме, адже ґрунт дуже вологий".
У підприємстві зазначали, що земля, яка зсунулась вниз, змінила русло місцевої річки, перекрила великий шмат лісової дороги, а також пошкодила електромережеві стовпи.
Триває підрахунок пошкоджених дерев та збитків, які завдані лісовому господарству.
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