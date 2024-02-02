Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали

Оползень в Закарпатской области на конец января достиг 11,2 гектара, сообщили в ГП "Леса Украины". По данным областного управления ГСЧС, на утро 2 февраля, оползень остается без изменений, передает УНН.

Детали

Об оползне на площади ориентировочно 10 га в лесном массиве у села Красная в Тячевском районе стало известно 25 января. Как указали в ГСЧС, угрозы жилым домам нет, подразделения службы не привлекались. 26 января председателем региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС выдано поручение для принятия соответствующих мер реагирования.

"По состоянию на 06:00 2 февраля 2024 года оползень остается без изменений", - сообщили в ГУ ГСЧС в области.

Последний раз об изменениях в величине оползня в областном управлении ГСЧС информировали 30 января, тогда сообщалось, что "оползень в селе Красная Тячевского района вырос на 4,5 м в направлении автодороги".

А уже 31 января в "Лесах Украины" сообщили, что "площадь оползня на Закарпатье составляет 11,2 га". И что, по данным лесоводов, "сокрушительный процесс на Тячевщине еще будет продолжаться, ведь почва очень влажная".

В предприятии отмечали, что земля, которая сдвинулась вниз, изменила русло местной реки, перекрыла большой кусок лесной дороги, а также повредила электросетевые столбы.

Продолжается подсчет поврежденных деревьев и ущерба, нанесенного лесному хозяйству.

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