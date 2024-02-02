Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали
Оползень в селе Красная Тячевского района Закарпатской области увеличился до 11,2 га по состоянию на конец января.
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой
В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.
Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердила выделение Канадой $9,5 млрд на поддержку Украины, в том числе $2,4 млрд на военную помощь.
Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию
Министерство социальной политики опровергло сообщения о блокировании неактивных банковских карт пенсионеров, заявив, что не имеет на это ни полномочий, ни возможности.
Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин
Вводят карантин до 9 февраля - такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%
Оккупанты усиливают тоталитарный режим в Мелитополе, устанавливая дополнительные камеры
россияне, оккупировавшие Мелитополь, строят заборы вдоль дорог и устанавливают камеры на перекрестках, чтобы круглосуточно следить за жителями.
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия.
Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно
Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной в знак протеста против решения Европейской Комиссии продлить торговые льготы для украинского аграрного экспорта.
"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт
Концерт "The Sound of Ukraine" состоится 23 февраля в Посольстве Канады в Японии ко второй годовщине вторжения россии в Украину с участием украинского композитора Тимура Полянского и скрипача Чие Савады.
Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ
По прогнозам Национального банка Украины, в 2024 году международная финансовая поддержка Украины останется на высоком уровне - около 37 миллиардов долларов США.