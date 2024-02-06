На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

В связи с сильными осадками на Закарпатье произошло подтопление ряда зданий, в частности местной электроподстанции. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что осадки вызвали подтопление определенных объектов и жилых домов на территории двух районов Закарпатья - Раховского и Тячевского.

Больше всего выезжали раховские спасатели - дважды они откачивали воду из местной электроподстанции, ведь существовала реальная угроза обесточивания целого района - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, были зафиксированы вызовы в один из раховских магазинов, где затопило подвальное помещение и в 4 жилых дома. Люди переживали, что вода повредит твердотопливные котлы в подвалах и они останутся без отопления.

На Тячевщине же спасатели выезжали один раз - на частный двор в поселок Дубовое, где вода затопила двор и подвал. Всего для откачки воды было привлечено 9 человек и 3 единицы техники.

Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Дополнение

Также в ГСЧС отметили, что в результате поднятия воды в р. Глубокий Поток, которая протекает Тячевским районом, произошел подмыв дороги местного значения длиной ориентировочно 15-20 м.

Происшествие случилось на ул. Центральной в с. Глубокий Поток. Движение транспорта возможно. На сегодня запланировано заседание комиссии Солотвинской тергромады - резюмировали в ГСЧС.

Вместе с этим сегодня утром в ГСЧС поступила информация об оползне, который перекрыл одну из местных дорог в с. Богдан на Раховщине. В районе улицы Довбуша сошло ориентировочно 200 куб.м земли.

Сейчас продолжаются работы по расчистке проезжей части, а бойцы местной пожарной команды с. Выдричка привлекаются для раскряжевки деревьев.

Напомним

В Закарпатской области оползень на площади ориентировочно 11,2 гектара. Как указали в ГСЧС, угрозы жилым домам нет, подразделения службы не привлекались. 26 января председателем региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС выдано поручение для принятия соответствующих мер реагирования.