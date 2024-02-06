На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию
В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп
Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.
Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico
Европейские производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций против рф.
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском
Из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов.
ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп
Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней из-за продолжающегося российского вторжения.
"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.
"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов
Украина ожидает, что ЕС примет решение об использовании доходов от замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением.
Продление военного положения одобрил парламент
Парламент одобрил продление военного положения в Украине до 13 мая 2024 года.