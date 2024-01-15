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Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 13:28  •  7092 просмотра

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Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.

На Черниговщине спасатели фиксируют поднятие уровней воды - подтоплений частных объектов пока не зафиксировано, однако некоторые дороги перелиты реками. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что река Днепр перелила проезжую часть улицы Новикова, что в поселке Радуль Репкинской общины. В то же время подтоплений приусадебных участков, зданий и сооружений жилого и хозяйственного назначения не зарегистрировано.

Также Десной перелит подъезд к понтонному мосту на участке дороги Новгород-Северский - Бирино в городе Новгород-Северский.

Вода в реке Снов продолжает прибывать и поднялась более чем на метр. Перелита дорога, которая соединяла села Большой и Малый Дырчин Седневской громады

- предупредили в ГСЧС.

Дополнение 

Спасатели с помощью квадрокоптера провели мониторинг гидрологической обстановки в пределах Седневской общины. 

Также чрезвычайники с помощью болотохода "Богун" вместе с представителями органов местного самоуправления, Национальной полиции, Общества Красного Креста Украины доставили продукты питания и медикаменты жителям с. Малый Дырчин. В селе постоянно проживает 9 человек, из которых один ребенок дошкольного возраста.

Напомним,

Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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