Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине
Киев • УНН
Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.
На Черниговщине спасатели фиксируют поднятие уровней воды - подтоплений частных объектов пока не зафиксировано, однако некоторые дороги перелиты реками. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что река Днепр перелила проезжую часть улицы Новикова, что в поселке Радуль Репкинской общины. В то же время подтоплений приусадебных участков, зданий и сооружений жилого и хозяйственного назначения не зарегистрировано.
Также Десной перелит подъезд к понтонному мосту на участке дороги Новгород-Северский - Бирино в городе Новгород-Северский.
Вода в реке Снов продолжает прибывать и поднялась более чем на метр. Перелита дорога, которая соединяла села Большой и Малый Дырчин Седневской громады
Дополнение
Спасатели с помощью квадрокоптера провели мониторинг гидрологической обстановки в пределах Седневской общины.
Также чрезвычайники с помощью болотохода "Богун" вместе с представителями органов местного самоуправления, Национальной полиции, Общества Красного Креста Украины доставили продукты питания и медикаменты жителям с. Малый Дырчин. В селе постоянно проживает 9 человек, из которых один ребенок дошкольного возраста.
Напомним,
Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.
Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине
Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.
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