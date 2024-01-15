Рятувальники попередили про підняття рівнів води на Чернігівщині
Київ • УНН
Підвищення рівня води в Чернігівській області створює потенційну загрозу підтоплення. Державна служба з надзвичайних ситуацій відстежує ситуацію, оскільки деякі дороги перелиті річками.
На Чернігівщині рятувальники фіксують підняття рівнів води - підтоплень приватних об'єктів нараз не зафіксовано, проте деякі дороги перелиті річками. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що річка Дніпро перелила проїзну частину вулиці Новікова, що в селищі Радуль Ріпкинської громади. Водночас підтоплень присадибних ділянок, будівель та споруд житлового і господарського призначення не зареєстровано.
Також Десною перелито під`їзд до понтонного мосту на ділянці дороги Новгород-Сіверський – Бирине в місті Новгород-Сіверський.
Вода у річці Снов продовжує прибувати та піднялась більш, ніж на метр. Перелито дорогу, яка сполучала села Великий та Малий Дирчин Седнівської громади
Доповнення
Рятувальники за допомогою квадрокоптеру провели моніторинг гідрологічної обстановки в межах Седнівської громади.
Також надзвичайники за допомогою болотоходу "Богун" разом із представниками органів місцевого самоврядування, Національної поліції, Товариства Червоного Хреста України доставили продукти харчування та медикаменти жителям с. Малий Дирчин. У селі постійно проживає 9 чоловік, з яких одна дитина дошкільного віку.
Нагадаємо
Рятувальники шукають зниклого французького туриста в Карпатах з 12 січня, останній раз він виходив на зв'язок 3 січня і його маршрут не був зареєстрований.