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Рятувальники попередили про підняття рівнів води на Чернігівщині

Рятувальники попередили про підняття рівнів води на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 26739 перегляди

Підвищення рівня води в Чернігівській області створює потенційну загрозу підтоплення. Державна служба з надзвичайних ситуацій відстежує ситуацію, оскільки деякі дороги перелиті річками.

На Чернігівщині рятувальники фіксують підняття рівнів води - підтоплень приватних об'єктів нараз не зафіксовано, проте деякі дороги перелиті річками. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що річка Дніпро перелила проїзну частину вулиці Новікова, що в селищі Радуль Ріпкинської громади. Водночас підтоплень присадибних ділянок, будівель та споруд житлового і господарського призначення не зареєстровано.

Також Десною перелито під`їзд до понтонного мосту на ділянці дороги Новгород-Сіверський – Бирине в місті Новгород-Сіверський.

Вода у річці Снов продовжує прибувати та піднялась більш, ніж на метр. Перелито дорогу, яка сполучала села Великий та Малий Дирчин Седнівської громади

- попередили в ДСНС.

Доповнення 

Рятувальники за допомогою квадрокоптеру провели моніторинг гідрологічної обстановки в межах Седнівської громади. 

Також надзвичайники за допомогою болотоходу "Богун" разом із представниками органів місцевого самоврядування, Національної поліції, Товариства Червоного Хреста України доставили продукти харчування та медикаменти жителям с. Малий Дирчин. У селі постійно проживає 9 чоловік, з яких одна дитина дошкільного віку.

Нагадаємо

Рятувальники шукають зниклого французького туриста в Карпатах з 12 січня, останній раз він виходив на зв'язок 3 січня і його маршрут не був зареєстрований.

Володимир Омельченко

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