Планував мандрівку Карпатами: рятувальники шукають в горах громадянина Франції
Київ • УНН
Рятувальники шукають зниклого французького туриста в Карпатах з 12 січня, останній раз він виходив на зв'язок 3 січня і його маршрут не був зареєстрований.
В Івано-Франківські області з 12 січня тривають пошуки громадянина Франції, якій планував подорож Карпатами. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що їх громадянин у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.
Як зазначається, востаннє він виходив на зв'язок 3 січня.
Вказується, що іноземець свій маршрут у надзвичайників не реєстрував. Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області.
Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи тривають
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