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Планував мандрівку Карпатами: рятувальники шукають в горах громадянина Франції

Планував мандрівку Карпатами: рятувальники шукають в горах громадянина Франції

Київ • УНН

 • 20886 перегляди

Рятувальники шукають зниклого французького туриста в Карпатах з 12 січня, останній раз він виходив на зв'язок 3 січня і його маршрут не був зареєстрований.

В Івано-Франківські області з 12 січня тривають пошуки громадянина Франції, якій планував подорож Карпатами. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Деталі

12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що їх громадянин у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.

Як зазначається, востаннє він виходив на зв'язок 3 січня.

Вказується, що іноземець свій маршрут у надзвичайників не реєстрував. Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області.

Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи тривають

- йдеться у повідомленні ДСНС.

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