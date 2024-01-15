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Четверо підлітків загубилися в одеських катакомбах: їх шукали з вечора

Четверо підлітків загубилися в одеських катакомбах: їх шукали з вечора

Київ • УНН

 • 35973 перегляди

Сьогодні вранці стало відомо про порятунок чотирьох дітей, які загубилися в одеських катакомбах

Четверо дітей загубилися напередодні в катакомбах в Одеській області, для їхнього порятунку з вечора організували пошукову операцію і сьогодні вранці повідомили, що підлітків знайшли, пише УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Деталі

За даними ДСНС, 23:45 від Нацполіції надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району, близько 13:00 в катакомбах зникло 4 дитини (2008, 2009, 2011, 2012 р.н.).

За даними поліції, ідеться про трьох дівчат і одного хлопця. Про неповнолітніх учора пізно ввечері поліцейським повідомила мати однієї зі зниклих дівчат. 

15 січня у поліції Одещини повідомили, що "дітей знайдено, протиправних дій щодо них не скоювалось".

Двоє підлітків загубилися і провели ніч в одеських катакомбах04.07.23, 08:33 • 563398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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