Четверо підлітків загубилися в одеських катакомбах: їх шукали з вечора
Київ • УНН
Сьогодні вранці стало відомо про порятунок чотирьох дітей, які загубилися в одеських катакомбах
Четверо дітей загубилися напередодні в катакомбах в Одеській області, для їхнього порятунку з вечора організували пошукову операцію і сьогодні вранці повідомили, що підлітків знайшли, пише УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
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За даними ДСНС, 23:45 від Нацполіції надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району, близько 13:00 в катакомбах зникло 4 дитини (2008, 2009, 2011, 2012 р.н.).
За даними поліції, ідеться про трьох дівчат і одного хлопця. Про неповнолітніх учора пізно ввечері поліцейським повідомила мати однієї зі зниклих дівчат.
15 січня у поліції Одещини повідомили, що "дітей знайдено, протиправних дій щодо них не скоювалось".
Двоє підлітків загубилися і провели ніч в одеських катакомбах04.07.23, 08:33 • 563398 переглядiв