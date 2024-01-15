Четверо подростков потерялись в одесских катакомбах: их искали с вечера
Киев • УНН
Сегодня утром стало известно о спасении четырех детей, которые потерялись в одесских катакомбах
Четверо детей потерялись накануне в катакомбах в Одесской области, для их спасения с вечера организовали поисковую операцию и сегодня утром сообщили, что подростков нашли, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
По данным ГСЧС, 23:45 от Нацполиции поступило сообщение, что в селе Нерубайское Одесского района, около 13:00 в катакомбах исчезло 4 ребенка (2008, 2009, 2011, 2012 г.р.).
По данным полиции, речь идет о трех девушках и одном парне. О несовершеннолетних вчера поздно вечером полицейским сообщила мать одной из пропавших девушек.
15 января в полиции Одесской области сообщили, что "дети найдены, противоправных действий в отношении них не совершалось".
Двое подростков потерялись и провели ночь в одесских катакомбах04 июль 2023, 05:33 • 563191 просмотр
Четверо подростков потерялись в одесских катакомбах: их искали с вечера
Сегодня утром стало известно о спасении четырех детей, которые потерялись в одесских катакомбах.
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