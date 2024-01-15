Планировал путешествие по Карпатам: спасатели ищут в горах гражданина Франции
Киев • УНН
Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.
В Ивано-Франковской области с 12 января продолжаются поиски гражданина Франции, которой планировал путешествие по Карпатам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что их гражданин в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт. Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать Карпатами в направлении города Рахов Закарпатской области.
Как отмечается, последний раз он выходил на связь 3 января.
Указывается, что иностранец свой маршрут у чрезвычайников не регистрировал. Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.
Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Поисковые работы продолжаются
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Планировал путешествие по Карпатам: спасатели ищут в горах гражданина Франции
Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.
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