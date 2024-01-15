Планировал путешествие по Карпатам: спасатели ищут в горах гражданина Франции

В Ивано-Франковской области с 12 января продолжаются поиски гражданина Франции, которой планировал путешествие по Карпатам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что их гражданин в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт. Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать Карпатами в направлении города Рахов Закарпатской области.

Как отмечается, последний раз он выходил на связь 3 января.

Указывается, что иностранец свой маршрут у чрезвычайников не регистрировал. Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.

Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Поисковые работы продолжаются - говорится в сообщении ГСЧС.

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