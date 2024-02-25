Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  150877 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  187815 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  194601 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  207652 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  234436 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  223223 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  247062 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  266652 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  232320 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234953 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 02:34  •  285 просмотра

Read in English

Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.

Несколько групп мужчин попытались нелегально попасть в Словакию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Движение первой группы в направлении государственной границы зафиксировала фотоловушка Мужчины были задержаны во время преодоления заградительного забора.

Вторая группа неизвестных лиц решила добраться за границу через горную и лесистую местность, что представляет угрозу для жизни.

О присутствии еще одного человека возле государственной границы сообщил сигнализационный комплекс. Пограничный наряд обнаружил порезанный колючую проволоку и молодого человека, который начал убегать. Его задержали в нескольких сотнях метров от границы.

Еще двое нарушителей на контрольном пункте представили паспорта и справки ВВК, а также временные удостоверения военнообязанного. Однако оказалось, что их документы были поддельными.

Добавим

На всех молодых людей составлены административные протоколы.

Мужчинам, которые использовали фальшивые документы, грозит уголовная ответственность.

На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам16 февраля 2024, 08:30 • 25906 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
Групи чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною
Groups of men tried to illegally cross the border with Slovakia
Новости по теме

Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.

Общество •   •  285 просмотра
Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Воздушные силы фиксируют изменение движения направлений "Шахедов" в областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые нацеливались на районы в центральной части Украины, были зафиксированы в направлении северных и северо-восточных областей.

Война •   •  2037 просмотра
Воздушные силы фиксируют изменение движения направлений "Шахедов" в областях

США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.

Новости Мира •   •  1926 просмотра
США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Сообщается о перемещении иранских беспилотников "Шахед" над несколькими областями

Военно-воздушные силы Украины информируют о наблюдении иранских беспилотников "Шахед", которые передвигаются между несколькими регионами Украины.

Война •   •  5961 просмотра
Сообщается о перемещении иранских беспилотников "Шахед" над несколькими областями

рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

рф распространила фейковую "новость" о том, что ВСУ применили американские химические боеприпасы против российских войск, но анализ показал, что это была бездоказательная пропаганда, направленная на дискредитацию Украины.

Война •   •  5635 просмотра
рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников "Шахед" иранского производства в некоторых регионах страны.

Война •   •  6507 просмотра
Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Мошенники взломали аккаунты офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обманным путем предложить семьям военнопленных включить их родственников в списки на обмен за деньги.

Война •   •  7087 просмотра
Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства из Николаевской области в направлении Кировоградской.

Война •   •  8869 просмотра
Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

Военно-воздушные силы Украины предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке Украины, что представляет угрозу для прифронтовых районов.

Война •   •  9068 просмотра
Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над севером Херсонской области зафиксировали беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые направляются в Николаевскую область.

Война •   •  9250 просмотра
"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область