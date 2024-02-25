Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией
Киев • УНН
Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.
Несколько групп мужчин попытались нелегально попасть в Словакию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
Движение первой группы в направлении государственной границы зафиксировала фотоловушка Мужчины были задержаны во время преодоления заградительного забора.
Вторая группа неизвестных лиц решила добраться за границу через горную и лесистую местность, что представляет угрозу для жизни.
О присутствии еще одного человека возле государственной границы сообщил сигнализационный комплекс. Пограничный наряд обнаружил порезанный колючую проволоку и молодого человека, который начал убегать. Его задержали в нескольких сотнях метров от границы.
Еще двое нарушителей на контрольном пункте представили паспорта и справки ВВК, а также временные удостоверения военнообязанного. Однако оказалось, что их документы были поддельными.
Добавим
На всех молодых людей составлены административные протоколы.
Мужчинам, которые использовали фальшивые документы, грозит уголовная ответственность.
На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам16 февраля 2024, 08:30 • 25906 просмотров
Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией
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