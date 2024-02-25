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Групи чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною

Київ • УНН

 • 39237 перегляди

Кілька груп чоловіків незаконно намагалися потрапити до Словаччини з України і були затримані прикордонниками.

Групи чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною

Кілька груп чоловіків спробували нелегально потрапити до Словаччини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Рух першої групи в напрямку державного кордону зафіксувала фотопастка Чоловіки були затримані під час подолання загороджувального паркану.

Друга група невідомих осіб вирішила дістатися за кордон через гірську та лісисту місцевість, що становить загрозу для життя.

Про присутність ще однієї особи біля державного кордону повідомив сигналізаційний комплекс. Прикордонний наряд виявив порізаний колючий дріт та молодого чоловіка, який почав втікати. Його затримали за кількасот метрів від кордону.

Ще двоє порушників на контрольному пункті представили паспорти та довідки ВЛК, а також тимчасові посвідчення військовозобов’язаного. Однак виявилося, що їхні документи були підробленими.

Додамо

На всіх молодиків складено адміністративні протоколи.

Чоловікам, які використовували фальшиві документи, загрожує кримінальна відповідальність.

На кордоні затримали чоловіка, який видав з себе італійця і намагався виїхати з України по підроблених документах16.02.24, 10:30 • 28961 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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