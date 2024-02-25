Групи чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною
Київ • УНН
Кілька груп чоловіків незаконно намагалися потрапити до Словаччини з України і були затримані прикордонниками.
Кілька груп чоловіків спробували нелегально потрапити до Словаччини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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Рух першої групи в напрямку державного кордону зафіксувала фотопастка Чоловіки були затримані під час подолання загороджувального паркану.
Друга група невідомих осіб вирішила дістатися за кордон через гірську та лісисту місцевість, що становить загрозу для життя.
Про присутність ще однієї особи біля державного кордону повідомив сигналізаційний комплекс. Прикордонний наряд виявив порізаний колючий дріт та молодого чоловіка, який почав втікати. Його затримали за кількасот метрів від кордону.
Ще двоє порушників на контрольному пункті представили паспорти та довідки ВЛК, а також тимчасові посвідчення військовозобов’язаного. Однак виявилося, що їхні документи були підробленими.
Додамо
На всіх молодиків складено адміністративні протоколи.
Чоловікам, які використовували фальшиві документи, загрожує кримінальна відповідальність.
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