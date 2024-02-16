На кордоні затримали чоловіка, який видав з себе італійця і намагався виїхати з України по підроблених документах

Хмельничанин намагався виїхати з України, видаючи себе за громадянина Італії. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.

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22-річний житель Хмельницька намагався потрапити до Угорщини за фальшивими документами. Під час виїзду з країни він пред'явив прикордонникам паспорт громадянина Італії. Під час перевірки прикордонники виявили ряд ознак, які вказували, що документ повністю підроблений.

Чоловік зізнався, що купив сфальшований паспорт, віддавши за нього 8 тисяч доларів. Йому відмовлено в перетині кордону, а про ознаки кримінального злочину надіслано повідомлення до Нацполіції. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції.

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