Прикордонники показали, як виглядає розлив води на річці Тисі, яку намагаються подолати ухилянти
Київ • УНН
Через весняну повінь річка Тиса на кордоні з Румунією вже виходить з берегів. Стрімку течію добре помітно на відео, яку прикордонна служба сняла за допомогою дрону.
Прикордонники показали, як розлилася річка Тиса на кордоні України та Румунії. Відповідне відео розмістила Державна прикордонна служба, передає УНН.
Деталі
На відео, знятому з дрона, частина Тиси на кордоні з Румунією у Закарпатській області. Видно, що рівень воді у річці суттєво піднялвся, а стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.
Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат".
Там нагадують, що подібна переправа вкрай небезпечна та може коштувати життя.
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Нагадаємо
Раніше, з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області, прикордонники попереджали, що спостерігається підвищення рівня води у Тисі. А також зазначали, що саме на цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону.