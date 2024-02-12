Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Пограничники показали, как разлилась река Тиса на границе Украины и Румынии. Соответствующее видео разместила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

На видео, снятом с дрона, часть Тисы на границе с Румынией в Закарпатской области. Видно, что уровень воды в реке существенно поднялся, а стремительное течение подмывает берег и несет вниз все, что попало в воду.

Предлагаем посмотреть эти кадры потенциальным нарушителям, которым переправщики обещают "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат". - добавляют в Пограничной службе.

Там напоминают, что подобная переправа крайне опасна и может стоить жизни.

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Напомним

Ранее, со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области, пограничники предупреждали, что наблюдается повышение уровня воды в Тисе. А также отмечали, что именно на этой реке было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы.