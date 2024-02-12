Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  49118 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  113293 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  224223 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  279217 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  240267 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  284234 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  314096 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  247565 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208082 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219916 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.

Общество •   •  9610 просмотра
Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.

Политика •   •  49118 просмотра
Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.

Война •   •  11839 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.

Война •   •  11602 просмотра
Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.

Новости Мира •   •  10115 просмотра
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

Председатель Николаевской областной военной администрации сообщил, что, несмотря на усиление обстрелов, люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Динамика возвращения жителей остается положительной.

Общество •   •  11432 просмотра
Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.

Общество •   •  13757 просмотра
В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

Война •   •  12386 просмотра
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат

Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.

Война •   •  13966 просмотра
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат

Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.

Спорт •   •  11041 просмотра
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе