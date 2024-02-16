На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам

Хмельничанин пытался выехать из Украины, выдавая себя за гражданина Италии. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

22-летний житель Хмельницкого пытался попасть в Венгрию по фальшивым документам. Во время выезда из страны он предъявил пограничникам паспорт гражданина Италии. Во время проверки пограничники обнаружили ряд признаков, которые указывали, что документ полностью поддельный.

Мужчина признался, что купил сфальсифицированный паспорт, отдав за него 8 тысяч долларов. Ему отказано в пересечении границы, а о признаках уголовного преступления направлено сообщение в Нацполицию. Для дальнейшего принятия правового решения правонарушителя передали сотрудникам полиции.

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты