На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам
22-летний украинец был задержан на границе при попытке выехать из страны по поддельному итальянскому паспорту.
Дело о завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 9 млн грн бывшему заместителю директора государственного предприятия по делу о хищении нефтепродуктов на сумму 967 млн грн.
"Сливал" россиянам данные для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ задержала агента фсб
СБУ задержала агента фсб, который во время вторжения собирал разведданные для российских войск, чтобы помочь им прорвать оборону Киева в феврале-марте 2022 года.
Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами
За сутки российская армия 14 раз обстреляла Донецкую область, в частности, попав бомбами в Авдеевку.
Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин
россияне применили фосфор в Авдеевке Донецкой области. Ситуация в Авдеевке критическая, враг продолжает давление.
Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях
Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.
россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек
Пожилой мужчина в селе Ромашково получил ранения в результате российского обстрела, россияне попали в его дом сегодня утром.
Херсон ночью и утром подвергся очередным атакам рф, произошли пожары - ГСЧС
Ночью российские войска атаковали жилой квартал в Херсоне, вызвав пожар, а утром снова атаковали город, вызвав еще один пожар.
Более 700 оккупантов и сотни дронов: потери рф за сутки на Таврическом направлении
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 711 российских военнослужащих, уничтожили 52 единицы техники и 259 беспилотников.
Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины
Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.