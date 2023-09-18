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Группа "шахедов" движется в направлении Очакова - Воздушные Силы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. россияне осуществили пуски группы шахедов, которые движутся в направлении Очакова на Николаевщине. Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграмме, передает УНН.

Цитата

«Группа "шахедов" движется в направлении Очакова», — говорится в сообщении Воздушных Сил.

А перед этим жителей Херсонщины и Николаевщины предупредили о новой угрозе вражеских ударных беспилотников.

Отметим, что на юге объявлена воздушная тревога. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Добавим

Ранее стало известно о работе украинской ПВО на Николаевщине и Кировоградщине

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