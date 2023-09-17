На Кіровоградщині ППО працює по "шахедах" – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У повітряному просторі Кіровоградської області зафіксовані "шахеди", які рухаються у західному напрямку. У регіоні лунають вибухи, там працює ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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«В повітряному просторі Кіровоградської області - "Шахеди". Рухаються у західному напрямку. Працює ППО!», — написали Повітряні Сили.
Деталі
У регіоні оголошена повітярна тривога. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням.
Додамо
Раніше на Миколаївщині пролунали вибухи, за даними Повітряних Сил, там працює ППО.