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29 березня, 17:57 • 268576 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 352734 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 217205 перегляди

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На Кіровоградщині ППО працює по "шахедах" – Повітряні сили

На Кіровоградщині ППО працює по "шахедах" – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 762002 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У повітряному просторі Кіровоградської області зафіксовані "шахеди", які рухаються у західному напрямку. У регіоні лунають вибухи, там працює ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН

Цитата

«В повітряному просторі Кіровоградської області - "Шахеди". Рухаються у західному напрямку. Працює ППО!», — написали Повітряні Сили.

Деталі 

У регіоні оголошена повітярна тривога. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням

Додамо

Раніше на Миколаївщині пролунали вибухи, за даними Повітряних Сил, там працює ППО. 

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