На Кіровоградщині ППО працює по "шахедах" – Повітряні сили

Цитата

«В повітряному просторі Кіровоградської області - "Шахеди". Рухаються у західному напрямку. Працює ППО!», — написали Повітряні Сили.

Деталі

У регіоні оголошена повітярна тривога. Актуальні мапу тривог можна переглянути за посиланням.

Додамо

Раніше на Миколаївщині пролунали вибухи, за даними Повітряних Сил, там працює ППО.