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29 березня, 17:57 • 268717 перегляди

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29 березня, 17:57 • 352960 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 217284 перегляди

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На Миколаївщині пролунали вибухи, працює ППО – Повітряні Сили

На Миколаївщині пролунали вибухи, працює ППО – Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 157966 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Миколаївській області пролунали вибухи. Там працює протиповітряна оборона України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях!», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

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Станом на 22.30 повітряна тривога пролунала у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях. 

Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням

Додамо

У ніч на 17 вересня Повітряні Сили знищили 12 цілдей: збили 6 дронів і 6 крилатих ракет

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