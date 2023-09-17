На Миколаївщині пролунали вибухи, працює ППО – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Миколаївській області пролунали вибухи. Там працює протиповітряна оборона України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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«На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях!», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
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Станом на 22.30 повітряна тривога пролунала у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.
Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.
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