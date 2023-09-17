На Николаевщине прогремели взрывы, работает ПВО - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Николаевской области прогремели взрывы. Там работает противовоздушная оборона Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
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«На Николаевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении Воздушных Сил.
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По состоянию на 22.30 воздушная тревога прозвучала в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях.
Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке.
Добавим
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