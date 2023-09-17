На Николаевщине прогремели взрывы, работает ПВО - Воздушные Силы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Николаевской области прогремели взрывы. Там работает противовоздушная оборона Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Николаевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении Воздушных Сил.

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По состоянию на 22.30 воздушная тревога прозвучала в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях. 

Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке

Добавим

В ночь на 17 сентября Воздушные Силы уничтожили 12 целдей: сбили 6 дронов и 6 крылатых ракет

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