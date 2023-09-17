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На Кировоградщине ПВО работает по "шахедам" - Воздушные силы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В воздушном пространстве Кировоградской области зафиксированы "шахеды", которые движутся в западном направлении. В регионе раздаются взрывы, там работает ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН

Цитата

«В воздушном пространстве Кировоградской области - "Шахеды". Движутся в западном направлении. Работает ПВО!», — написали Воздушные Силы.

Детали 

В регионе объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть по ссылке

Добавим

Ранее на Николаевщине прогремели взрывы, по данным Воздушных Сил, там работает ПВО. 

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