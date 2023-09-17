На Кировоградщине ПВО работает по "шахедам" - Воздушные силы

Цитата

«В воздушном пространстве Кировоградской области - "Шахеды". Движутся в западном направлении. Работает ПВО!», — написали Воздушные Силы.

Детали

В регионе объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть по ссылке.

Добавим

Ранее на Николаевщине прогремели взрывы, по данным Воздушных Сил, там работает ПВО.