На Кировоградщине ПВО работает по "шахедам" - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В воздушном пространстве Кировоградской области зафиксированы "шахеды", которые движутся в западном направлении. В регионе раздаются взрывы, там работает ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
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«В воздушном пространстве Кировоградской области - "Шахеды". Движутся в западном направлении. Работает ПВО!», — написали Воздушные Силы.
Детали
В регионе объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть по ссылке.
Добавим
Ранее на Николаевщине прогремели взрывы, по данным Воздушных Сил, там работает ПВО.