Група "шахедів" рухається у напрямку Очакова – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Росіяни здійснили пуски групи шахедів, які рухаться у напрямку Очакова на Миколаївщині.Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі, передає УНН.
Цитата
«Група "Шахедів" рухається у напрямку Очакова», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
А перед цим жителів Херсонщини та Миколаївщини попередили про нову загрозу ворожих ударних безпілотників.
Відзначимо, що на півдні оголошено повітряну тривогу. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Додамо
Раніше стало відомо про роботу української ППО на Миколаївщині та Кіровоградщині.