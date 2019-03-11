Группа Лимы возложила ответственность за отсутствие электричества в Венесуэле на Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Ряд стран, входящих в Группу Лимы, в воскресенье заявили, что администрация президента Николаса Мадуро несет ответственность за проблемы с электроэнергией в республике. Документ подписали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу и Чили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на колумбийский МИД, который распространил этот документ.
"Мы возлагаем ответственность исключительно на нелегитимный режим (Николаса) Мадуро за крушение венесуэльской энергосистемы", - говорится в заявлении Группы.
По мнению стран-членов, "эта ситуация только подтверждает существование и масштабы гуманитарного кризиса, какой режим Мадуро отказывается признавать". В то же время Группа Лимы вновь заявила о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и Национальной ассамблеи.
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Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.
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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города Сьюдад-Боливар, столице юго-восточного штата Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.
В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.
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