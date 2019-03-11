Група Ліми поклала відповідальність за відсутність електрики в Венесуелі на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Ряд країн, що входять до Групи Ліми, в неділю заявили, що адміністрація президента Ніколаса Мадуро несе відповідальність за проблеми з електроенергією в республіці. Документ підписали Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Панама, Парагвай, Перу і Чилі. Про це повідомляє УНН із посиланням на колумбійський МЗС, який поширив цей документ.
“Ми покладаємо відповідальність виключно на нелегітимний режим (Ніколаса) Мадуро за крах венесуельської енергосистеми”, — йдеться в заяві Групи.
На думку країн-членів, “ця ситуація тільки підтверджує існування та масштаби гуманітарної кризи, який режим Мадуро відмовляється визнавати”. У той же час Група Ліми знову заявила про підтримку лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо і Національної асамблеї.
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Нагадаємо, у четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрика відсутня практично на всій території країни. За словами мешканців столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті.
За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент США відкинув ці звинувачення.
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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці міста Сьюдад-Болівар, столиці південно-східного штату Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.
Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.
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