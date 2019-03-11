Група Ліми поклала відповідальність за відсутність електрики в Венесуелі на Мадуро

КИЇВ. 11 березня. УНН. Ряд країн, що входять до Групи Ліми, в неділю заявили, що адміністрація президента Ніколаса Мадуро несе відповідальність за проблеми з електроенергією в республіці. Документ підписали Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Панама, Парагвай, Перу і Чилі. Про це повідомляє УНН із посиланням на колумбійський МЗС, який поширив цей документ.