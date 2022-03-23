Деньги и обучение в рф: путин начал искать новые методы для втягивания белорусов в войну
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российский диктатор владимир путин начал искать новые методы для втягивания белорусов в войну против Украины, в частности, начал предлагать деньги и обучение в россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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“Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС беларуси”, - говорится в сообщении.
Детали
За выполнение "специальных задач" белорусам предлагают денежное обеспечение в размере 1000-1500 долларов в месяц.
В дополнение - льготное обучение в российских военных высших учебных заведениях (например, Рязанское воздушно десантное командное училище).
В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно десантной дивизии ВС беларуси и Гомельской пограничной группе.
Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации относительно участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС беларуси.
Сейчас среди высшего военно-политического руководства беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяют на связи с оппозицией. Нелояльных к рф командиров - заменяют.
Добавим
В беларуси снова возразили, что намерены наступать на Украину.