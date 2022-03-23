Гроші та навчання у рф: путін почав шукати нові методи для втягування білорусів у війну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російський диктатор володимир путін почав шукати нові методи для втягування білорусів у війну проти України, зокрема, почав пропонувати гроші та навчання у росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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“Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС білорусі”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонують грошове забезпечення у розмірі 1000-1500 доларів на місяць.
На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, Рязанське повітряно десантне командне училище).
Зокрема, такі випадки зафіксовано в підрозділах 103 повітряно десантної дивізії ЗС білорусі та Гомельській прикордонній групі.
Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС білорусі.
Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважну кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальної операції", перевіряють на зв’язки з опозицією. Нелояльних до рф командирів – замінюють.
Додамо
У білорусі знову заперечили, що мають намір наступати на Україну.