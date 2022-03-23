У білорусі знову заперечують, що мають намір наступати на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У білорусі знову заперечують, що мають намір наступати на Україну. Заяву держсекретаря ради безпеки білорусі Олександра Вольфовича поширили росЗМІ, пише УНН.
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"Сьогодні збройні сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але лише на території своєї країни. Про це говорив президент, і я офіційно вам заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати", - цитують росЗМІ держсекретаря ради безпеки білорусі Олександра Вольфовича.
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За даними Генштабу ЗСУ, на території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.
Водночас, за наявною інформацією, по території білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.