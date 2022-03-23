В беларуси снова отрицают, что намерены наступать на Украину

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"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", - цитируют росСМИ госсекретаря совета безопасности беларуси Александра Вольфовича.

Ранее

По данным Генштаба ВСУ, на территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между беларусью и Украиной. Информация уточняется.

В то же время , по имеющейся информации, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.