Общественный транспорт Одессы перешел в режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Общественный транспорт Одессы перешел к работе в режиме чрезвычайной ситуации. Об этом в своем видеообращении заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Он объявил об изменении статуса работы общественного транспорта, которое было принято на заседании одесской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Труханов отметил, что пожилых пассажиров и льготников призвали не пользоваться общественным транспортом из-за ограничения количества людей в салоне — не более 10 человек.
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“К сожалению, это мероприятие и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение, что весь пассажирский транспорт, „Горэлектротранс“, а также частные перевозчики, переходят на работу в режиме специального транспорта. В первую очередь транспорт будет перевозить тех людей, которые едут на работу на те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города”, — заявил мэр Одессы.
По словам Труханова, такая вынужденная мера введена для спасения жизни и здоровья жителей города.
Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.