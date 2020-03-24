Громадський транспорт Одеси перейшов у режим надзвичайної ситуації

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 88012 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 151278 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 96499 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 328432 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 167470 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141221 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194605 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123305 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107860 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104578 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 126356 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36179 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 144615 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26440 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 68798 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 69796 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 88046 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 151328 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 145607 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 328483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17571 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19517 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27084 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36877 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127040 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Громадський транспорт Одеси перейшов у режим надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 52710 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Громадський транспорт Одеси перейшов до роботи в режимі надзвичайної ситуації. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Громадський транспорт Одеси перейшов у режим надзвичайної ситуації

Він оголосив про зміну статусу роботи громадського транспорту, яке ухвалили на засіданні одеської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Труханов додав, що літніх пасажирів та пільговиків закликали не користуватись громадським транспортом через обмеження кількості людей в салоні — не більше ніж 10 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Миколаєві немає тестів для виявлення COVID-19 — мер

“На жаль, цей захід і наші звернення залишились без належної уваги. Ми ухвалили рішення, що весь пасажирський транспорт, „Міськелектротранс“, а також приватні перевізники, переходять на роботу в режимі спеціального транспорту. В першу чергу транспорт буде перевозити тих людей, які їдуть на роботу на ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста”, — заявив мер Одеси.

За словами Труханова, такий вимушений захід запроваджено для порятунку життя і здоров’я жителів міста.

Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.25
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46