Громадський транспорт Одеси перейшов у режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Громадський транспорт Одеси перейшов до роботи в режимі надзвичайної ситуації. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Він оголосив про зміну статусу роботи громадського транспорту, яке ухвалили на засіданні одеської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Труханов додав, що літніх пасажирів та пільговиків закликали не користуватись громадським транспортом через обмеження кількості людей в салоні — не більше ніж 10 осіб.
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“На жаль, цей захід і наші звернення залишились без належної уваги. Ми ухвалили рішення, що весь пасажирський транспорт, „Міськелектротранс“, а також приватні перевізники, переходять на роботу в режимі спеціального транспорту. В першу чергу транспорт буде перевозити тих людей, які їдуть на роботу на ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста”, — заявив мер Одеси.
За словами Труханова, такий вимушений захід запроваджено для порятунку життя і здоров’я жителів міста.
Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.