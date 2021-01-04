Гривна за год обесценилась почти 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Гривна в 2020 году просела по отношению к доллару США на 4 гривны 58 копеек, или на 19,33% - с 23,69 до 28,27 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
В то же время гривна к евро за год, по официальному курсу, просела на 8 гривен 32 копейки, или на 31,49% - с 26,42 до 34,74 грн/евро.
При этом по итогам 2020 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке на 1,038 млрд долл. больше, чем продал - 4,929 млрд долл. против 3,891 млрд долл.
Напомним, в октябре украинский бизнес ожидал через год средний обменный курс гривны к доллару США на уровне 28,99 грн/долл.
Также напомним, в Бюджете-2021 было предусмотрено средний обменный курс на уровне 29,1 грн/долл.