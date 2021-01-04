Гривня за рік знецінилася на майже 20%

Водночас гривня до євро за рік, за офіційним курсом, просіла на 8 гривень 32 копійки, або на 31,49% - з 26,42 до 34,74 грн/євро.

При цьому за підсумками 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку на 1,038 млрд дол. більше, ніж продав - 4,929 млрд дол. проти 3,891 млрд дол.

Нагадаємо, у жовтні український бізнес очікував через рік середній обмінний курс гривні до долара США на рівні 28,99 грн/дол.

Також нагадаємо, у Бюджет-2021 було передбачено середній обмінний курс на рівні 29,1 грн/дол.