У перший день 2020 року курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На 1 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 січня встановлені на такому рівні:
23.686200 грн за долар;
26.422000 грн за євро;
0.381600 грн за російський рубль;
31.020600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 грудня 2019 року курс всіх вказаних валют не змінився. Це пов’язано з тим, що Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.