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У перший день 2020 року курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар

Київ • УНН

 • 24738 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. На 1 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 січня встановлені на такому рівні:

23.686200 грн за долар;

26.422000 грн за євро;

0.381600 грн за російський рубль;

31.020600 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 31 грудня 2019 року курс всіх вказаних валют не змінився. Це пов’язано з тим, що Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.

Українські Національні Новини

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