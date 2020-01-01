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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 1220 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В первый день 2020 года курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар

В первый день 2020 года курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 24738 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. На 1 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 января установлены на таком уровне:

23.686200 грн за доллар;

26.422000 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

31.020600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 декабря 2019 года курс всех указанных валют не изменился. Это связано с тем, что Нацбанк установил курс гривны на новогодние праздники.

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