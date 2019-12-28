Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України встановив на вихідні та новорічні свята, з 28 грудня 2019 року по 4 січня 2020 року, офіційний курс гривні до долара на рівні 23,68 грн/дол. Про це повідомляється на сайті НБУ, передає УНН.
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Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на період з 28 грудня по 4 січня встановлені на такому рівні:
23,6862 грн за долар;
26,4220 грн за євро;
0,3816 грн за російський рубль;
31,0206 грн за фунт стерлінгів.
Нагадаємо, раніше курс гривні оновив чотирирічний максимум.