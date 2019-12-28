Нацбанк установил курс гривны на новогодние праздники

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины установил на выходные и новогодние праздники, с 28 декабря 2019 года по 4 января 2020 года, официальный курс гривни к доллару на уровне 23,68 грн/долл. Об этом сообщается на сайте НБУ, передает УНН.